Участие в опросе

$5
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Закрыт31 заявка302 просмотра

Добрый день,

Требуется поучаствовать в опросе на 15 вопросов касательно доставки еды. Занимает Максимум 15 минут. Оплата за 1 опрос 5 долларов.

Форму заполнить по ссылке https://forms.gle/9KeFjs2fz84VFTJF6

Аккаунт рассматриваются те, что существует 6+ месяцев.

Написание отзывов
14 дней назад
afle
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