Удаленная вакансия, оператор

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок451 просмотр

Работа полностью удаленная, с гибким графиком и ежедневными выплатами

Что нужно делать?

— Вести активные диалоги, отвечать быстро и грамотно.

— Поддерживать интерес собеседника, не давая ему пропасть из чата.

— Фильтровать неадекватные сообщения, не тратя на них время.

— Быть онлайн в оговоренные часы.

Что требуется от тебя?

— Быстрая скорость набора текста.

— Умение адаптироваться к разным стилям общения.

— Самодисциплина, ответственность.

— Доступ к стабильному интернету


Что предлагаем?

— Полностью удаленная работа.

— Гибкий график (выбираешь удобное время).

— Оплата за активность и результат.

Если у тебя есть опыт в подобной работе или просто талант к общению – отклик в телеграмм @trsv303 !

TelegramВедение перепискиОбщение с клиентами
2 месяца назад
trsv303
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2 года в сервисе
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2 месяца назад

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