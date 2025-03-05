Работа полностью удаленная, с гибким графиком и ежедневными выплатами



Что нужно делать?

— Вести активные диалоги, отвечать быстро и грамотно.

— Поддерживать интерес собеседника, не давая ему пропасть из чата.

— Фильтровать неадекватные сообщения, не тратя на них время.

— Быть онлайн в оговоренные часы.



Что требуется от тебя?

— Быстрая скорость набора текста.

— Умение адаптироваться к разным стилям общения.

— Самодисциплина, ответственность.

— Доступ к стабильному интернету



Что предлагаем?

— Полностью удаленная работа.

— Гибкий график (выбираешь удобное время).

— Оплата за активность и результат.



Если у тебя есть опыт в подобной работе или просто талант к общению – отклик в телеграмм @trsv303 !