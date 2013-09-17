Удаленный помощник (скаут)

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок550 просмотров
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нужен удаленный помощник для поиска веб-дизайнера в штат:

задача:

- просмотр сайтов типа freelance и behance

- отбор качественных портфолио

- отправка дизайнерам приглашения на вакансию.

- отчет

- и тому подобные задачи

Требуется умение отличать хороший веб-дизайн от посредственного.

Оплата почасовая. 200 р в час.

10 лет назад
Affect_digital
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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