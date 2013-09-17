Удаленный помощник (скаут)

Ищу удаленную личную помощницу. Требования: -занятость 20 часов в неделю; -продвинутый пользователь ПК; -работа с шаблонами по построению одностраничных сайтов (желательно web builder, но не обязательно); -умение пользоваться сервисами avito, vk.com(размещение пабликов) + создание групп и т.п.; -сбор информации в ...
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нужен удаленный помощник для поиска веб-дизайнера в штат:
задача:
- просмотр сайтов типа freelance и behance
- отбор качественных портфолио
- отправка дизайнерам приглашения на вакансию.
- отчет
- и тому подобные задачи
Требуется умение отличать хороший веб-дизайн от посредственного.
Оплата почасовая. 200 р в час.
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