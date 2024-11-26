Необходимо разработать эффективную рекламную кампанию Google Ads для привлечения клиентов в сфере ремонта бытовой техники в Лас-Вегасе, штат Невада. Опыт в данной области будет плюсом. Основная цель — получение лидов.
Углубленный поиск информации в интернете
Очень легкая для вас работа. Мне нужна всего лишь консультация, где можно научиться по определенным символам, скрытым функциям, и т.д находить информацию в интернете. Где вы проходили курсы? Какие брали занятие и у кого?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется специалист для продвижения сайта в топ 1 Яндекса. Необходимо предоставить информацию о способах SEO-продвижения, а также указать стоимость и сроки выполнения работы.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется выгрузка данных из аккаунта BuiltWith PRO по индивидуальным параметрам для целей SEO. Укажите необходимые параметры для получения информации.Закрыт4 месяца назад
- $300
Требуется SEO продвижение англоязычного сайта в США с целью достижения топовых позиций в Google. Рассматриваются предложения по стоимости и плану работы на ежемесячной основе. Ожидается выполнение работы с показанием результатов.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт5 месяцев назад
Необходима помощь в составлении семантического ядра для поисковых систем. Проект ориентирован на начинающих специалистов. Опыт не является критичным, будет предоставлено обучение и поддержка в процессе работы.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $5
Ищется специалист для написания 4 отзывов в Google Maps, ориентированных на рынок Канады. Использовать частный прокси, IP Address не должен быть VPN. Оплата составляет 5$ за каждый опубликованный отзыв.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт4 месяца назад
NGM Agency шукає спеціаліста з лінкбілдингу та аутрічу для роботи в команді SEO у сфері iGaming. Основні задачі: активний лінкбілдинг, перевірка якості вебсайтів, співпраця з контент-командою та розробка стратегій. Пропонується оплата до $1500, бонуси та гнучкий графік.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $1
Ищется специалист для увеличения показателя Domain Rating (DR) для нескольких сайтов с текущим DR 1-16 до уровня 25-30+. Работы будут проводиться по гео UA. Обсуждение условий, сроков и цен приветствуется. Ожидается опыт в накрутке DR и знание подводных камней данного процесса.Закрыт4 месяца назад
Требуется составить семантическое ядро для сайта и подготовить техническое задание для копирайтера. Возможен дальнейший этап сотрудничества по написанию статей. Укажите ключевые слова и требования к контенту.Закрыт4 месяца назад
Требуется переписать тексты для сайта, оптимизировав их для поисковых систем и сделав более привлекательными для пользователей. Необходим анализ уникальности и читаемости текущих текстов, оптимизация метатегов и заголовков с учетом SEO-требований. Использование инструментов проверки уникальности текста обязательно.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 месяцев назад