Управление сайтом

Для постоянного сотрудничества нужен толковый и надежный контент-менеджер. Частичная занятость. Вы будете работать с несколькими проектами. На каждый нужно будет уделять около 2-3 часа в неделю. Иногда больше, иногда меньше. В ваши обязанности будет входить: ...
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Необходим человек который будет заниматься наполнением сайта. Битрикс. С хорошей дизайнерской составляющей. Человек который сможет понять задание и отразить его в сайте. Дизайнерские навыки. Коммуникабельный. Ответственный. Быстро идущий на контакт и быстро делающий работу. Креативный. Умение делать продающие баннеры и верстку сайта. www.abs-style.com
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