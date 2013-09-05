Управление сайтом

Для постоянного сотрудничества нужен толковый и надежный контент-менеджер. Частичная занятость. Вы будете работать с несколькими проектами. На каждый нужно будет уделять около 2-3 часа в неделю. Иногда больше, иногда меньше. В ваши обязанности будет входить: ...