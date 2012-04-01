В Экселе составить описание продукции (парсинг)

Имеется несколько сайтов на подобии novaga.ru

Необходимо с этих сайтов собрать (спарсить) базу продукции.

Формат файла примерно такой (отдельные ячейки).

- название файла фотографии

- название изделия

- размеры

- гост или ТУ, если есть

- 1 описание изделия

- 2 описание изделия, если есть

- область применения

- цвета

- материалы

- 1 цена

- 2 цена

Фотографии необходимо будет собрать и закачать на какой-либо файлообменник.

Примерный объем продукции - 700-1200 единиц.

Все вопросы с правообладателями решены, и мы имеем письменное согласие на использование материалов с их сайтов.

Оплата исключительно после полного исполнения заказа. Никакой предоплаты мы не платим. Оплата в электронных деньгах.

В своих предложениях к тендеру пожалуйста обязательно указывайте стоимость парсинга блока из 10 изделий, а так же срок парсинга 1000 единиц.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену, сроки, и тему, которую будете раскрывать. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.