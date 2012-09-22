ИЩУ контенщика для периодических работ по наполнению интернет-магазина стройматериалов на ShopCMS. От меня – название материала и его описание, набор характеристик. От Вас – найти 1-3 фото, залить их и аккуратно ...
Ведение/наполнение групп в социальных сетях
требуется человек (возможно несколько человек) для постоянной удаленной работы по ведению/наполнению групп либо одной группы в социальных сетях. Требуется ежедневное (возможно кроме выходных дней) присутсвие в группы, добавление новостей, переписка с пользователями, ведение группы.
Следующие группы
Вконтакте
Твиттер
Фейсбук
Мой мир
Онлайн минимум/максимум в сутки не большой 30-40 минут
Контент ваш (рерайт) дублирование по всем группам (поэтому желательно один человек на все группы) + ответ ведение диалогов в группах в пределах установленного времени
Пишите обязательно ваши условия сотрудничества, какие группы сможите вести, ежемесячная стоимосить, порядок работы и оплаты. Остальные предложения типа могу, хочу, умею, есть опыт, я профи в этом без требуемого описания не рассматриваются
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