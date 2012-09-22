Ведение/наполнение групп в социальных сетях

требуется человек (возможно несколько человек) для постоянной удаленной работы по ведению/наполнению групп либо одной группы в социальных сетях. Требуется ежедневное (возможно кроме выходных дней) присутсвие в группы, добавление новостей, переписка с пользователями, ведение группы.

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Онлайн минимум/максимум в сутки не большой 30-40 минут

Контент ваш (рерайт) дублирование по всем группам (поэтому желательно один человек на все группы) + ответ ведение диалогов в группах в пределах установленного времени

Пишите обязательно ваши условия сотрудничества, какие группы сможите вести, ежемесячная стоимосить, порядок работы и оплаты. Остальные предложения типа могу, хочу, умею, есть опыт, я профи в этом без требуемого описания не рассматриваются