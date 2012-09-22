Ведение/наполнение групп в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок230 просмотров

требуется человек (возможно несколько человек) для постоянной удаленной работы по ведению/наполнению групп либо одной группы в социальных сетях. Требуется ежедневное (возможно кроме выходных дней) присутсвие в группы, добавление новостей, переписка с пользователями, ведение группы.

Следующие группы

Вконтакте

Твиттер

Фейсбук

Мой мир

Онлайн минимум/максимум в сутки не большой 30-40 минут

Контент ваш (рерайт) дублирование по всем группам (поэтому желательно один человек на все группы) + ответ ведение диалогов в группах в пределах установленного времени

Пишите обязательно ваши условия сотрудничества, какие группы сможите вести, ежемесячная стоимосить, порядок работы и оплаты. Остальные предложения типа могу, хочу, умею, есть опыт, я профи в этом без требуемого описания не рассматриваются

13 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет-магазина стройматериалов

    ИЩУ контенщика для периодических работ по наполнению интернет-магазина стройматериалов на ShopCMS. От меня – название материала и его описание, набор характеристик. От Вас – найти 1-3 фото, залить их и аккуратно ...

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Менеджер в сервис коллективных покупок

    Полностью свободный график, от 10 часов в неделю, от 100$/мес., оплата каждую неделю Обязанности: 1) телефонные звонки партнерам в разных городах (по скайпу, sip или ip-телефонии), которые уже размещались или размещаются ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина косметики

    Добрый день! Требуется опытный рерайтер/контент-менеджер для постоянного сотрудничества. Задача: наполнения каталога интернет-магазина косметики на движке WebAssyst Shop Script. (www.моя-косметичка.рф) Тех. задание: Кол-во товарных позиций - 300-350ед. (600-700 символов ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Размещение ссылок на тематических форумах

    Задача: Найти форум, зарегистрироваться, и поставить ссылку на сайт (Ссылка вида http://www.site.ru/) Оплата: только ссылки которые стоят спустя 3 дня после постинга. Тематики: Мобильные гаджеты ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны фото-видео приколы

    Нужно на сайт v-prikol.ru добавлять оригинальные (не скопированные с других сайтов) фото-видео приколы. Кто хочет поучаствовать, указывайте цены (обязательно).

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Забить дорожные знаки в cms

    Нужно перебить дорожные знаки в orchard cms из статьи в википедии Дорожные_знаки_Российской_Федерации. Я скину инструкцию куда конкретно нажимать. Общий план работы: 1. Вы скачиваете фото нужного ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнить магазин товарами

    Магазин на WP+WooCommerce, контент, естественно, предоставляется. Наполнять одно удовольствие, по сути ctrl+c - ctrl+v... Товаров до 1000. + Есть подробная инструкция по наполнению, в которой всего 15 шагов от авторизации до ...

    WooCommerceWordPress
    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт объявлений

    Здравствуйте ув. фрилансеры. Задача такая, нужно с нескольких сайтов (скажу какие) втч сландо и авито брать объявления определенного города и вставлять под своим логином на мой сайт. Бертся объявления за прошедшие сутки, если есть фотки ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад