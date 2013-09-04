Выход на ЛПР

$100
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка167 просмотров
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Задача : узнать ИМЯ, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛЕФОН, ПОЧТУ сотрудника ответственного за корпоративные подарки и бизнес сувениры. Нужно 100 контактов из списка http://expert.ru/ratings/expert400-2012/?n=897345 Выборку делаем с 200й по 400ю компанию. Срок до вечера пятницы. В финансовых организациях подарками и бизнес сувенирами как правило занимаются специальные службы( отдел маркетинга/HR). Задание будет выполнено в случае если Исполнитель предоставить контакты нужного менеджера или другого лица ответственного за данный вопрос.

10 лет назад
SanchosLA
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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