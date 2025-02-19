Требуется помощник для постинга текстов на сайт. Работа займет 5-10 минут и подходит даже для новичков без рейтинга. Все детали будут предоставлены позже. Задача не сложная и легко выполняемая.
Выложить объявление по готовой инструкции
Здравствуйте, нужно выложить готовое объявление на авито в сфере услуг (Косметология), объявление которое выложим должно провисеть дней 3-5(я вас оповещу чтоб снять)
Подскажите, пожалуйста:
1.? ?Аккаунт подтвержден документом любым способом? в профиле есть значок документы проверены?
Это нужно чтобы размещение услуги было бесплатным.
2. Выкладывали услугу в течении с 19 января по 19 февраля?
Далее подключить к объявлению срм систему - инструкцию скину, это легко (для того чтобы удаленно мне принимать заявки. Срм-доступ ТОЛЬКО к сообщениям по моему объявлению)
Оплата за задание сразу после того как все будет сделано в рамках задания
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