Выложить объявление по готовой инструкции

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок76 просмотров

Здравствуйте, нужно выложить готовое объявление на авито в сфере услуг (Косметология), объявление которое выложим должно провисеть дней 3-5(я вас оповещу чтоб снять)

Подскажите, пожалуйста:

1.? ?Аккаунт подтвержден документом любым способом? в профиле есть значок документы проверены?

Это нужно чтобы размещение услуги было бесплатным.

2. Выкладывали услугу в течении с 19 января по 19 февраля?

Далее подключить к объявлению срм систему - инструкцию скину, это легко (для того чтобы удаленно мне принимать заявки. Срм-доступ ТОЛЬКО к сообщениям по моему объявлению)

Оплата за задание сразу после того как все будет сделано в рамках задания

АвитоНастройка CRMРазмещение объявлений
2 месяца назад
guest_1739970448823
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