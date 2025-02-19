Здравствуйте, нужно выложить готовое объявление на авито в сфере услуг (Косметология), объявление которое выложим должно провисеть дней 3-5(я вас оповещу чтоб снять)

Подскажите, пожалуйста:

1.? ?Аккаунт подтвержден документом любым способом? в профиле есть значок документы проверены?

Это нужно чтобы размещение услуги было бесплатным.

2. Выкладывали услугу в течении с 19 января по 19 февраля?

Далее подключить к объявлению срм систему - инструкцию скину, это легко (для того чтобы удаленно мне принимать заявки. Срм-доступ ТОЛЬКО к сообщениям по моему объявлению)

Оплата за задание сразу после того как все будет сделано в рамках задания