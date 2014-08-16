Выяснить алгоритм работы доски объявлений avito

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Закрыт4 заявки247 просмотров

Приветствую Вас, уважаемые профессионалы,

предлагаю выполнить нестандартную задачу.

(предыстория: я занимаюсь грузоперевозками и у меня 4 машины в 4х разных районах; я хочу разместить на avito 4 объявления, но получается разместить только одно, остальные три блокируются под предлогом "вы разместити одинаковые объявления" хотя объявления - разные и я выполняю все стандартные требования avito: делаю разные 1) фотографии 2) заголовок 3) текст 4) станцию метро 5) пишу в заголовке и тексте объявления, чем конкретно эта машина отличается от остальных трех; переписка со службой поддержки avito на этом и "забуксовывает")

Задача состоит в том, чтобы понять, по какому алгоритму робот avito решает, что объявленя "одинаковые" и сделать 4 разных (по мнению avito) объявления.

Есть все условия для проведения экспериментов.

11 лет назад
ttstudio
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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