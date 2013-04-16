Проекту, посвященному интернет-шоппингу, требуется контент-менеджер. Основные обязанности: 1. Размещение или легкая верстка статей (1-2 раза в неделю). 2. Написание и размещение обзоров (1 раз в неделю) 3. Поиск, рерайт и постановка ...
Внесение 130 товаров в интернет-магазин
Внесение порядка 100-150 товаров. Картинки, описание. Подробности при общении. 5 рублей позиция.
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