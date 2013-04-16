Внесение 130 товаров в интернет-магазин

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок234 просмотра

Внесение порядка 100-150 товаров. Картинки, описание. Подробности при общении. 5 рублей позиция.

12 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Условия проекта выдержаны! Сотрудничеством доволен.
Приятный заказчик, были несколько недоразумений с ТЗ, но быстро решили и доработали проект. Оплата своевременная, всегда на связи. Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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