Внести информацию в формы.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт26 заявок398 просмотров

Нужно заполнить магазин характеристиками товаров - ориентировочно 30 тыс.знаков.

Т.е. быстро печатать не нужно - преимущество человеку который умеет хорошо пользоваться сочетаниями клавиш

Crtl+C, Alt+Tab, Crtl+V. Работа не срочная, оплата аккордная ежедневная. Описания берем с Маркета. Кол-во обработанной информации выясняем по статистике документа Word.

17 лет назад
rutberg
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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