Внести около 4000 товарных позиций на сайт Битрикс

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Нужно Внести около 4000 товарных позиций на сайт Битрикс spectrmebel.ru - там можно посмотреть параметры товарных позиций. Нужно то же самое - "под копирку"  - перенести с одного сайта на другой. Проблема в том, что с самописного движка товары не выгружаются и нужно будет ручками параметры переносить  с самописки в типовую карточку битрикса.

9 лет назад
kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

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