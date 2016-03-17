Нужно Внести около 4000 товарных позиций на сайт Битрикс spectrmebel.ru - там можно посмотреть параметры товарных позиций. Нужно то же самое - "под копирку" - перенести с одного сайта на другой. Проблема в том, что с самописного движка товары не выгружаются и нужно будет ручками параметры переносить с самописки в типовую карточку битрикса.