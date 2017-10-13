Вставити текстові сторінки та фотографії на сайт. Робота на 15-20 хв

Сайт на Joomla. Адмінку зкину

1. Треба Текст вставити на сторінки відповідно (Тут не багато).

https://fex.net/#!280694687428

2. Материалы/Менеджер материалов: http://prntscr.com/gx1wcw

- фильтруем статьи по Категории: Галлерея.

http://prntscr.com/gx1wyuhttps://fex.net/#!473330071908 - Фотографії

- залити фото на хостінг, в статті назвати відповідно, перейменувати фотографії на номера, щоб не було укр. символів у назві файлу фотографії.

Дякую вказуйте Ціну та Термін. Хоча термін хвили на 15-20.