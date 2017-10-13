Есть Чат в Телеграме. В нем открытый список участников. Необходимо каждому участнику этого чата отправить личным сообщением одно и тоже готовое сообщение.
Вставити текстові сторінки та фотографії на сайт. Робота на 15-20 хв
Сайт на Joomla. Адмінку зкину
1. Треба Текст вставити на сторінки відповідно (Тут не багато).
https://fex.net/#!280694687428
2. Материалы/Менеджер материалов: http://prntscr.com/gx1wcw
- фильтруем статьи по Категории: Галлерея.
http://prntscr.com/gx1wyuhttps://fex.net/#!473330071908 - Фотографії
- залити фото на хостінг, в статті назвати відповідно, перейменувати фотографії на номера, щоб не було укр. символів у назві файлу фотографії.
Дякую вказуйте Ціну та Термін. Хоча термін хвили на 15-20.
Заявки фрилансеров
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