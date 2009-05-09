Дам доступ к одному сайта, с него нужно брать новости и вставлять в .txt. Так же у каждой новости есть картинка, у не которых картинок нужно будет обрезать края. Указывайте сроки и стоимость.
Ввод реквизитов предпринимателей
Требуется собрать АКТУАЛЬНУЮ базу данных реквизитов предпринимателей Украины в сфере "Строительство и ремонт". Источники: доски объявлений, прайс-листы и другие веб-сайты.
Минимальные требования для одного контакта: наименование предприятия, вид деятельности, мобильный телефон (cdma) и e-mail.
Цена одного контакта - 0,02 WMZ (за дополнительные сведения: веб-сайт, адрес - БОНУС)
Предпочтение отдается кандидатам, имеющих опыт подобной работы и проживающих в городе Киеве.
Заявки фрилансеров
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