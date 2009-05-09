Ввод реквизитов предпринимателей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок293 просмотра

Требуется собрать АКТУАЛЬНУЮ базу данных реквизитов предпринимателей Украины в сфере "Строительство и ремонт". Источники: доски объявлений, прайс-листы и другие веб-сайты.

Минимальные требования для одного контакта: наименование предприятия, вид деятельности, мобильный телефон (cdma) и e-mail.

Цена одного контакта - 0,02 WMZ (за дополнительные сведения: веб-сайт, адрес - БОНУС)

Предпочтение отдается кандидатам, имеющих опыт подобной работы и проживающих в городе Киеве.

16 лет назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

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