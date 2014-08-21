Ввод товаров в интернет-магазин

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок354 просмотра

Интернет-магазин мебели.

Админка на Битрикс.

В админке заполняем:

1. На вкладке «Элемент» — фото

2. На вкладке «Анонс» — фото + краткое описание

3. На вкладке «Подробно» заполняем описание, тех характеристики. Если описание есть, при необходимости дополняем информацией с сайта производителя и обязательно рерайт.

Уникальность описания д.б. не менее 95% при проверке на text.ru

4. Заполняем полностью вкладку SEO (по всем правилам seo)

Набор ключевых слов предоставляем

Фото и описание находите на сайте производителя самостоятельно.

10 руб/шт. объем 3000 шт.

11 лет назад
areshko
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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