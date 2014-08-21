Необходим на удаленную частичную занятость, либо на проект универсальный вебмастер для редактирования сайта, посвященного инсталляции и продаже охранных систем. Основные задачи: прикручивание различных таймеров, создание страничек промо акций и лендинг пейджей, ...
Ввод товаров в интернет-магазин
Интернет-магазин мебели.
Админка на Битрикс.
В админке заполняем:
1. На вкладке «Элемент» — фото
2. На вкладке «Анонс» — фото + краткое описание
3. На вкладке «Подробно» заполняем описание, тех характеристики. Если описание есть, при необходимости дополняем информацией с сайта производителя и обязательно рерайт.
Уникальность описания д.б. не менее 95% при проверке на text.ru
4. Заполняем полностью вкладку SEO (по всем правилам seo)
Набор ключевых слов предоставляем
Фото и описание находите на сайте производителя самостоятельно.
10 руб/шт. объем 3000 шт.
Заявки фрилансеров
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