Ввод товаров в интернет-магазин

Интернет-магазин мебели.

Админка на Битрикс.

В админке заполняем:

1. На вкладке «Элемент» — фото

2. На вкладке «Анонс» — фото + краткое описание

3. На вкладке «Подробно» заполняем описание, тех характеристики. Если описание есть, при необходимости дополняем информацией с сайта производителя и обязательно рерайт.

Уникальность описания д.б. не менее 95% при проверке на text.ru

4. Заполняем полностью вкладку SEO (по всем правилам seo)

Набор ключевых слов предоставляем

Фото и описание находите на сайте производителя самостоятельно.

10 руб/шт. объем 3000 шт.