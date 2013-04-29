Задача для контент-менеджера (медицинский сайт)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка138 просмотров

Для разделов сайта ( http://www.klinika-lekon.ru ) необходимо подобрать, разместить и оптимизировать качественные картинки в соответствии с тематикой раздела.

Срок выполнения задачи: с 24.04.13 до 25.04.13

Оценить и сообщить стоимость вашей работы, вы сможете после ознакомления с ТЗ.

12 лет назад
seonazarov
Дмитрий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Снова сотрудничали с Евгенией. Были незначительные ошибки, но моментально исправлялась (учитывая мою дотошность). Работа качественная, цена приемлемая. Я доволен - 10 баллов.
Сотрудничество прошло абсолютно успешно, как и в первый раз. Всем рекомендую, как адекватного заказчика. Жду новых заказов!

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

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