Требуется комьюнити-менеджер для администрирования Telegram-канала. Необходим опыт в комьюнити-менеджменте, навыки работы с контентом и коммуникации с участниками. Заработок $300 в неделю плюс бонусы за KPI. Работа в удобное время, связь с 9:00 до 22:00 по Киеву.