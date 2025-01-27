Загрузить товары на Амазон с помощью файла

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Закрыт3 заявки106 просмотров

Загрузить товары на Амазон с помощью Batch  файла. И предоставить файл.

Есть файл загрузки, но выдает ошибки. 

Вариации цвета и размера. Должно на листинге отображать как на скрине
Сейчас файл загрузился нормально, но не сложились вариации 


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEtKV-T10UsprRmDr_8PxqJoyrtf-9-fbNHR_Wus1aM/edit?gid=446003269#gid=446003269

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