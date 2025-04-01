Требуется написать короткий отзыв для наполнения сайта. Отзыв должен быть лаконичным и интересным, с креативным подходом к подаче информации. Ожидается оригинальный текст, который привлечет внимание посетителей сайта.
Залишити оцінку (iPhone)
Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе кілька хвилин. Потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
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