Залишити оцінку (iPhone)

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Закрыт23 заявки185 просмотров

Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе кілька хвилин. Потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

Написание текстовТестирование приложений
месяц назад
marta_stepanets
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