Требуется разместить отзыв на Яндекс Картах с аккаунта, зарегистрированного в Москве или МО. У аккаунта должны быть нормальные имена, без ников. Оплата осуществляется через 3 дня после прохождения модерации, учитывая возможное удаление отзывов Яндексом.
Залишити відгук для додатку
Потрібно з айфона зайти в Appstore, встановити потрібну програму - це CRM система, посилання на додаток я дам, залишити відгук та поставити 4 зірки. Текст для відгуку я даю готовий.
Заявки фрилансеров
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