Залишити відгук для додатку

$2
  1. Биржа фриланса
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Закрыт37 заявок236 просмотров

Потрібно з айфона зайти в Appstore, встановити потрібну програму - це CRM система, посилання на додаток я дам, залишити відгук та поставити 4 зірки. Текст для відгуку я даю готовий.

Написание отзывов
3 месяца назад
cornjoy
46 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Євгенія
 
55 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Яна
 
38 лет
2 года в сервисе
Была
24 дня назад
3 месяца назад
Каріна
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Леся
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Тетяна
 
36 лет
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Кирилл
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Вова
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Вікторія
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Яна
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Михайло
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Наталі
 
37 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Крістіна
 
34 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Юрий
 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Инна
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
17 дней назад
3 месяца назад
Віта
 
23 года
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Виктория
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Аліна
 
44 года
3 месяца в сервисе
Была
8 дней назад
3 месяца назад
Віталій
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Диана
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Матвей
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Альберт
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Дарина
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ростислав
 
22 года
год в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Евгений
 
33 года
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад
Павел
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Надія
 
31 год
3 месяца в сервисе
Была
8 дней назад
3 месяца назад
Маша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 отзыва
3 месяца назад
Софія
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Світлана
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Михаил
 
16 лет
год в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Крістіна
 
29 лет
4 месяца в сервисе
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23 дня назад
3 месяца назад
Ева
 
24 года
5 месяцев в сервисе
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месяц назад
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Виктория
 
29 лет
4 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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