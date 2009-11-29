Залить контент на DLE

Надо залить около 300 позиций, наименования товара, но перед этим все картинки переделать из псд в jpeg

Архив 1.7 гб.

Пишите сумму будем договариваться, предлагайте сроки.

Есть структура разложенная по папкам. Осталось только создавать разделы и добавлять фотки