Заливка файлов на хостинг

$100
Наполнение сайтовЗавершен15 заявок452 просмотра
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Нужен человек с быстрым интернэтом , который может заливать оперативно файлы . 1 файл за час . плачу 100 WMR за каждый файл ... Нужно начать работать прямо , щас могу выслать деньги с протекцией.Стучать сюда ICQ 229 ноль 44 ноль 88

14 лет назад
DIGER
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Lana
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
48 отзывов(-2)
14 лет назад
$10
5 дней
Делает все быстро и качественно, не нужно долго обьяснять суть задачи, понимает на лету. Всем советую !!!
Отличный заказчик. Хорошо излагает требования, вовремя производит оплату. Рада была с ним сотрудничать.