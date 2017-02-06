Добрый день. Желателен человек с опытом работы в Битрикс, чтобы не объяснять все по 10 раз. Необходимо добавить товары в интернет магазин с рерайтом описания, проставлением технических характеристик и цен, поискать в интернете ...
Заливка контента на сайт
Компании "ПРОТЕХ" нужно осуществить заливку контента на сайт http://www.protehnology.ru.
Размещение требует:
- создание карточки товара с описанием и обработки картинок до нужного размера.
Требования:
- наличие опыта работы
- знание joomla, html
- умение работать с графическими программами
- умение быстро обрабатывать большой объем информации
Выбранный исполнитель
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