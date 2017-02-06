Заливка контента на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок223 просмотра

Компании "ПРОТЕХ" нужно осуществить заливку контента на сайт http://www.protehnology.ru.

Размещение требует:

- создание карточки товара с описанием и обработки картинок до нужного размера.

Требования:

- наличие опыта работы

- знание joomla, html

- умение работать с графическими программами

- умение быстро обрабатывать большой объем информации

HTMLJoomla
8 лет назад
PROTEH_SPB
Ирина 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

rappix
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
5 дней
Все выполнено с учетом предъявленных требований, качественно и в срок. Работа была утверждена без единой правки. Очень приятно иметь дело с ответственным специалистом! Будем работать дальше. Рекомендую!
Отличный заказчик! Четко поставленное тз, своевременная оплата и моментальные ответы на вопросы, возникающие по ходу работы.

Заявки фрилансеров

rappix
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад