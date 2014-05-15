Заливка описаний в магазин

Требуется человек, который будет регулярно размещать/обновлять вакансии на известных российских сервисах типа job.ru, hh.ru, rabota.ru, avito.ru и другие. Больше всего времени отнимает размещает вакансии. Обновление вакансий и отправка шаблонных приглашений соискателям занимает: 10-15 минут в день. Для ...