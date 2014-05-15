Заливка описаний в магазин

Нужен человек для сбора неповторяющихся картинок демотиваторов для трех групп: 1. Морская тематика - англоязычные демотиваторы. 2. Эзотерика. 3. Обучение эзотерике. Сбор будет осуществляться после анализа уже имеющихся постов для сохранности стиля ведения групп. Для начала требуется по 300 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются контентщики на заливку описаний в магазин.
Предоставляется прайс-лист с описаниями товаров и картинками.
Задача
1. Создать товар
2. Оформить описание
3. Залить на сайт
1 товар занимает примерно 5 минут.
Товаров много.
Оплата Webmoney.
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