Заместитель контент менеджера в онлайн журнале

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Требуется человек на полную занятость.

Нужны следующие качества:

Знание русского и английского (хорошая грамотность), сообразительность, быстрая обучаемость, знание фотошопа.

7 лет назад
milabut
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад