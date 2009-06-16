Занесение товаров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен31 заявка534 просмотра

Требуется заносить товар на сайт типа таких(В маркете надо поставить регион Москва,чтобы показался товар):

http://market.yandex.ru/search.xml?text=%ef%e8%eb%ea%e0+%e4%eb%ff+%eb%ee%e1%e7%e8%ea%e0&hid=91597&srnum=119

http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&cvredirect=1

http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%91%D1%83%D1%80+SDS%2B&cvredirect=1

Пишите,пожалуйста,Ваши цены за единицу товара.

16 лет назад
kirill_03
Кирилл 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо заполнение интернет-магазина товарами

    $50

    Добрый день. Нужен человек, имеющий опыт наполнения интернет-магазина на HostCMS. Тематика интернет-магазина Климатическое оборудование. Материал будет высылаться в виде ссылок на информацию о товаре либо по электронной почте в виде прайс-листа. Оставляйте свои ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта

    $50

    Здравствуйте. Нужен человек который сможет скопировать все работы (рефераты и т.п.) с одного сайта и зальет их на другой. Этапы заливки одного файла: 1. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перенести контент раздела на сайт hostcms

    Задача: 1) есть раздел на текущем сайте http://cec-mc.ru/components/1.html (Техническая информация). Серия информационных разделов и статей с иерархической структурой. 2) надо перенести весь контент этого раздела Техническая информация на новый ...

    HTMLMySQLPHP
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна регистрирация

    $8

    Нужно порегестрироватся в тематических форумах.Тем примерно 30, на каждую тему нужно примерно от 3 до 5 форумов. нужна просто регистрация, потом передаете мне ссылки на форумы. оплата за все 8$

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа на форумах

    Что нужно: Что-бы Вы запостили(именно запостили) не проспамили прогой.. Сообщение по форумам, тематика для: адалт веб-мастеров, и просто веб-мастеров, maulnet.ru как пример . По всем которые знаете(найдёте), все известные и ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно добавить графики на сайт

    $20

    http://ck.dp.ua/panini/panini/ В этот раздел сайта добавить картинки (имеются в ворде) также взять с http://www.op-panini.cz/galerie.htm около 15 картинок копи-паст (легально, есть права на использование бренда) картинки адаптировать под ширину поля выдачи ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Контент для сайта

    $20

    Необходимо наполнить контент(фото и новости)+мое видео сайт о липецком региональном отделении международной полицейской ассоциации информация должна быть связана с милицейской тематикой по липецкой области САЙТ IPA48.uCoz.ru До ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа с Cre Loaded.

    Задание (1) Есть вебсайт ''А'' на шаблонном дизайне, движок у шопа Cre Loaded. Нужно перенести базу товара(графика, описание) и цен с сайта ''А'', на сайт ''B'', который так же работает на Cre Loaded. ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад