Занести в ексель имена и почты

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт22 заявки187 просмотров

Нужно заполнить таблицы с несколькими колонками, копировать с сайта и заносить в Ексель.
В таблице предпологается около 500 строк.

Заполнение таблиц
3 месяца назад
seapalm
Диана 
26 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Арина
 
18 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
31 год
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
3 месяца назад
Гузель
 
42 года
6 лет в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
Віта
 
23 года
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месяц назад
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Юлия
 
22 года
3 года в сервисе
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3 месяца назад
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Александр
 
19 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
3 месяца назад
Алексей
 
44 года
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3 месяца назад
3 месяца назад
Алексей
 
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Кайрат
 
38 лет
4 месяца в сервисе
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21 час назад
3 месяца назад
Артем
 
16 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
3 месяца назад
Рамазан
 
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Андрей
 
25 лет
4 года в сервисе
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Алёна
 
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месяц назад
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Сабина
 
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1 отзыв
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Мзиссана
 
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Егор
 
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Сергей
 
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месяц назад
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3 месяца назад
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Вадим
 
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8 отзывов
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Анна
 
21 год
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