Заполнение базы объектов (до 30 руб./шт.)

Обязанности: дополнить существующие описания объектов через админку описаниями, фотографиями, параллельно находя дубли объектов.

Требования:

- Аккуратность, ответственность

- Высокая скорость работы,

- Умение пользоваться визуальным редактором,

- Готовность к долгосрочному сотрудничеству,

- Наличие минимум одного положительного отзыва на фриланс-биржах (обязательно).

Исходные данные:

- Список ссылок в xls-таблице на объекты в админке,

- Объектов много, на месяцы работы.

Отчет:

- В исходном xls-cписке отметка о готовности и числе добавленных параметров.

- Список найденных дублей объектов.

Оплата:

- Итого до 30 руб. за описание, в среднем 28-29 руб.,

- На почти полный день у опытного сотрудника выходит в среднем 7000 руб./месяц.

- По пунктам : 13 руб. за описание, 1 руб. фото – до 16 шт., и др. параметры,

- Разные объекты имеют разную полноту описания и количества фото.

От кандидата (все пункты обязательны):

1. Ваш e-mail.

2. Подтверждение ответственности, аккуратности.

3. Примеры заполненных вами сайтов с указаниям что искали и добавляли, какой объем работы был и скорость выполнения.