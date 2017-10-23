Необходимо наполнить сайт написанными текстами. Объем одной статьи 3-7к. Необходимо красиво оформить данные статьи, т. е. добавить содержание, линии, отступы, иконки, выделить заголовки, добавить картинки, медиа и тп. Статьи должны быть выровнены по краям. ...
Заполнение HTML блоков контентом
Добрый день! Нужен человек со знанием HTML для заполнения блоков
на лендинге.
Суть в том что блоки под мобильные устройства и десктоп заполняются контекнтом.,
Блоки для десктопа все заполнены, нужно фото, текст перенести в блоки для мобильных.
5 блоков
Аккуратно чтобы ничего не слетело.
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