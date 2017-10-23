Заполнение HTML блоков контентом

Добрый день! Нужен человек со знанием HTML для заполнения блоков

на лендинге.

Суть в том что блоки под мобильные устройства и десктоп заполняются контекнтом.,

Блоки для десктопа все заполнены, нужно фото, текст перенести в блоки для мобильных.

5 блоков

Аккуратно чтобы ничего не слетело.