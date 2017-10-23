Заполнение HTML блоков контентом

$15
  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок146 просмотров

Добрый день! Нужен человек со знанием HTML для заполнения блоков  

на лендинге.  

Суть в том что блоки под мобильные устройства и десктоп заполняются контекнтом., 

Блоки для десктопа все заполнены, нужно фото, текст перенести в блоки для мобильных. 

5 блоков 

Аккуратно чтобы ничего не слетело.

HTML
8 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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