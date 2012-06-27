Заполнение интернет-магазина контентом

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок252 просмотра

Детские товары- коляски , кроватки ..

Нужен грамотный человек, с опытом наполнения магазинов, вставки фото. Работающего на разных админках и умеющего писать тексты.

Оплата по договоренности , от 10р до 35р за пазицию.

Прошу примеры работ предоставлять.

13 лет назад
happykid
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разместить цифр. книгу на различных ресурсах

    Нужно разместить цифровую книгу для скачивания с описанием и фото на различные ресурсы интернета (электронные библиотеки, форумы, каталоги инфопродуктов, и т.д. - самые популярные и посещаемые сайты) . Работа подойдет для школьников, у которых есть ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение товарами

    $50

    Требуется сотрудник для наполнения информацией о товарах в интернет-магазине. Бюджет 10 руб за товар. Рассмотрю все предложения.

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск тематических сайтов

    $50

    Доброго времени суток! Нужно провести некое исследование в интернет 1.Найти все возможные ключевые слова с указанием посещаемости на тему: двойняшки, двойня, близнецы.(все, что связано с их развитием, родами, воспитанием ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Требуется заполнить интернет магазин товарами . Список предоставляю . Всего 1200 позиций. Нужен человек с опытом подобной работы . Который может выполнить всё быстро и без ошибок.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Размещение рекламы

    Требуется несколько человек для размещения рекламных объявлений на просторах Интернета (социальные сети, доски объявлений и т.д.). Всем заинтересованным за подробностями обращаться на почту: [email protected]

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно делать "продающий" контент

    Нужно делать "продающий" контент Cуть работы: а) писать такой контент, который будет увеличивать продажи б) формировать информационное расположение тех или иных инф. блоков на сайте (с точки зрения ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    $50

    Нужен человек для наполнения интернет-магазина, админка простая, полей для заполнения всего два + картинка, поэтому особых навыков не требуется. Отдам предпочтение низкой стоимости.

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад