Заполнение интернет-магазина товарами

Необходимо заполнить интернет-магазин товарами через админку:

- берем товары из определённого источника,

- подписываем фотографии,

- создаем карточку товара, заполняем все необходимые поля.

Дополнительно приветствуется и оплачивается: создание уникального СЕО текста в карточке товара, а также для других страниц сайта.

Тематика: брендовые сумки, аксессуары, одежда.

Оплата за количество созданных товаров. Пожалуйста, в заявке указывайте стоимость Ваших работ.