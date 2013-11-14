Заполнение интернет-магазина товарами

Наполнение сайтовЗавершен24 заявки375 просмотров
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Необходимо заполнить интернет-магазин товарами через админку:

- берем товары из определённого источника,

- подписываем фотографии,

- создаем карточку товара, заполняем все необходимые поля.

Дополнительно приветствуется и оплачивается: создание уникального СЕО текста в карточке товара, а также для других страниц сайта.

Тематика: брендовые сумки, аксессуары, одежда.

Оплата за количество созданных товаров. Пожалуйста, в заявке указывайте стоимость Ваших работ.

10 лет назад
rhelg
Ольга 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
$200
10 дней
Пишу вынужденный отзыв "по правилам сайта". Работа выполнена, но от исполнителя 1 места ТОПа ждала большего. К сожалению, были задержки по срокам, ошибки в денежных расчетах, несколько ошибок в копипасте. Основной негатив: много споров и перепалок по написанию текстов, копирайт оказался рерайтом.
Работать с Ольгой было очень сложно, ее настроения менялись (то восторг от текстов, то теми же текстами - недовольство), как и суть задачи, тон общения был неприятным. В итоге работы окончены, расчет произведен. Осадок - неприятный.
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