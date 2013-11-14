Заполнение интернет-магазина товарами

Добрый день. Требуется наполнение объявлениями портала недвижимости 1500 объявлений по 2 р за 1шт, объявления берутся с с других сайтов и досок объявлений ( список предоставлю) Список заполнения пунктов в фото. +1-4 фотографий. Перед тем как откликнуться, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заполнить интернет-магазин товарами через админку:
- берем товары из определённого источника,
- подписываем фотографии,
- создаем карточку товара, заполняем все необходимые поля.
Дополнительно приветствуется и оплачивается: создание уникального СЕО текста в карточке товара, а также для других страниц сайта.
Тематика: брендовые сумки, аксессуары, одежда.
Оплата за количество созданных товаров. Пожалуйста, в заявке указывайте стоимость Ваших работ.
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