Заполнение карточек товара

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Закрыт19 заявок378 просмотров

Всем привет нужно заполнять карточки товара. То есть даю доступ в админку опенкарт все объясняю и вы заполняете карточки товара, загружаете фото, простовляете цены, размеры, цвета, и пишите описание в 500зн(уникальное). 1 карточка 15р, оплачиваю (веб мани, яндекс)после того как набирается 50 товаров. Я проверяю и оплачиваю и даю следующие 50 товаров. Оставляйте скайп для связи.

Opencart
10 лет назад
cristinaklimenk
Клименко 
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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