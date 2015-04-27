Заполнение карточек товара

Всем привет нужно заполнять карточки товара. То есть даю доступ в админку опенкарт все объясняю и вы заполняете карточки товара, загружаете фото, простовляете цены, размеры, цвета, и пишите описание в 500зн(уникальное). 1 карточка 15р, оплачиваю (веб мани, яндекс)после того как набирается 50 товаров. Я проверяю и оплачиваю и даю следующие 50 товаров. Оставляйте скайп для связи.