Здравствуйте, есть эксель файл со списком на 4 000 позиций (ссылок). Нужно проверить каждую ссылку на наличие картинки, и отсутствие лого на картинке, картинку с лого заменить, в позицию без картинки - добавить. У каждого ...
Заполнение карточек товара
Всем привет нужно заполнять карточки товара. То есть даю доступ в админку опенкарт все объясняю и вы заполняете карточки товара, загружаете фото, простовляете цены, размеры, цвета, и пишите описание в 500зн(уникальное). 1 карточка 15р, оплачиваю (веб мани, яндекс)после того как набирается 50 товаров. Я проверяю и оплачиваю и даю следующие 50 товаров. Оставляйте скайп для связи.
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