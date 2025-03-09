Заполнение карточек Вайлдберриз

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Закрыт8 заявок55 просмотров

Добрый день.

Необходимо заполнение карточек Вайлдберриз (так же мультикарточек - несколько карточек в одной). количество примерно 50-100.

Необходимо указать стоимость 1 карточки и 1 мультикарточки.

ТГ указывать обязательно.

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