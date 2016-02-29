Заполнение, наполнение и поддержка веб-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок258 просмотров

Добрый день!

Имеется необходимость наполнения по сайту, занимающимся продажей дверей, внесение изменений по структуре и дизайну. CMS - ModX. 

Общение с Исполнителем удобней всего по почте.

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. 

В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. 

Жду Ваших предложений!

MODX
9 лет назад
dvmrk
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров