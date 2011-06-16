Заполнение объявлений на сайте avito.ru

Для пополнения сайта требуется выполнить сканирование книги с последующей обработкой программой распознавания текста. Конечный файл после обработки требуется в ворд. Просьба указывать стоимость работ.
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Необходимо разместить объявления на сайте avito.ru. Подробное описание проекта см. в приложении. Обращайтесь в личку.
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