Заполнение сайта

1)Имеется список блогов, примерно 100штук. На каждом нужно оставить комментарий (ручками) по теме. Оплата 1.5руб. за комментарий. 2) Простановка ссылок в профили, написание поста в блоги, тексты все даю, а также список сайтов на котором можно ...