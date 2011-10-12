Заполнение сайта.

Интернет-магазин электроники и бытовой техники. Необходимо через админку наполнить его товарами, интернет-магазин на движке phpshop.ru. Нужно копировать параметры и фотки с яндекс маркета, и вставлять их на сайт. Работа не сложная, но требует определенное время. ...