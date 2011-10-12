Необходимо внести 200 объектов недвижимости в emls.ru. Всю информацию предоставлю. Максимально 5 руб. за один объект. Оплата через Яндекс деньги. Просьба писать сроки и стоимость.
Заполнение сайта.
Требуется грамотный контент-менеджер, отлично знающий Modx для заполнения сайта контентом. Тексты предоставляем. От вас требуется оформление страниц и ввод данных.
Заявки фрилансеров
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