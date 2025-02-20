Требуется специалист по посевам в Telegram для подбора релевантных каналов, ведения коммуникации, аналитики и составления отчетов. Необходимо указывать ссылки на кейсы или портфолио. Оплата обсуждается.
Заполнение сайта интернет-магазина автозапчастей Opencart
Добрий день, необхідно заповнювати та наповнювати товарами вже існуючий сайт-магазин автозапчастин.
Неквапливо, без жорстких дедлайнів, за розумну оплату.
Розглянемо навіть новачка в наповненні сайтів, головне – розуміти будову автомобіля (базовий рівень: що для чого в авто та де знаходиться).
Досвід у цій сфері надасть вам пріоритет
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