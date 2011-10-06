Заполнение сайта товарами

Сайт http://www.grs-ufa.ru/zapchasti .

На сайте есть страницы вроде этой http://www.grs-ufa.ru/zapchasti/eo4321/eo2324 . Так вот, сайт нужно забить такими же товарами, товары брать отсюда http://rti.tradicia-k.ru/ , либо из яндекса, а наименования на сайте есть. Несколько тысяч позиций.

Напишите вашу цену за такую позицию. Пример товара: http://www.grs-ufa.ru/zapchasti/eo4321/eo2324/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-180700034

Есть удобная форма заполнения.