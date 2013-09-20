Заполнение тайтл, дескрипшн, кейвордс.

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Добрый день необходимо заполнить плагин Алл ин ван сео в вордпресс. 190 страниц.

10 лет назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
srazuweb
Евгения 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Евгения все сделала так, как оговаривали. Быстро и четко. Рекомендую как человека, который делает то, что обещает.
Алексей очень целеустремленный и приятный человек! Ждал, пока я освобожусь, больше недели, открыл проект, все объяснил и оплатил моментально после окончания работы! Рекомендую всем! Спасибо за работу!
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