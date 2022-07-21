Заполнить базу в экселе

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  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт35 заявок617 просмотров

Необходимо заполнить базу в гугл таблице:

1. По уже внесенным данным организации гуглить телефон, емэйл, сайт

2. Вносить данные в таблицу

3. Всего надо обработать около 3500 позиций

4. Срок: до конца недели

3 года назад
dmitry848
Дмитрий 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Галина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталия
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ірина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алиса
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Вадим
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Инна
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрій
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аліса
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Арина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 дня назад
7 отзывов
3 года назад
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Наполнение сайтов
Анастасия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Эля
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергій
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Яна
 
41 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марат
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Ника
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад
Ілля
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виталик
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-1)
3 года назад
Денис
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Был
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3 года назад
Андрей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
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Ангелина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
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3 года назад
Куприенко
 
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3 года в сервисе
Был
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