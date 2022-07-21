Необходимо разместить несколько негативных отзывов на картах Google о компании lifestyle properties. Используйте разные аккаунты и латиницу для имен пользователей. Тексты для размещения включают критику по поводу обслуживания и непрофессионализма. Обязательно поставьте одну звезду.
Заполнить базу в экселе
Необходимо заполнить базу в гугл таблице:
1. По уже внесенным данным организации гуглить телефон, емэйл, сайт
2. Вносить данные в таблицу
3. Всего надо обработать около 3500 позиций
4. Срок: до конца недели
Заявки фрилансеров
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