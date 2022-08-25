Необходимо раскидать 800 товаров для здоровья по 520 категориям в BatchEditor. Опыт работы с тематикой здоровья и понимание взаимосвязей в данной области крайне желателен. Важно эффективно использовать время: на один товар должно уходить не более 5 минут. Использование двух мониторов ускоряет процесс. Все товары имеют хорошее описание в интернете.