Заполнить готовым текстом карточки товаров на сайте

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Закрыт1 заявка68 просмотров

Необходимо готовый текст вставлять в карточки заказов и публиковать на сайт

Наши IT-специалисты дадут пошаговую инструкцию

Суммарно около 200 карточек.

3 года назад
rb-sport
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
51 отзыв(-2)
3 года назад

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