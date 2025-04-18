Заполнить и/м на тильда

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Открыт14 заявок69 просмотров

Необходимо заполнить 20 товаров в и/м на Тильда. Максимально простая задача, в которой нужно просто заполнить по 2 товара (название и цена) из каждой категории, всего 10 категорий. Даже фото прикреплять не нужно.

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