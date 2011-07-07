Заполнить контентом 2 магазина

$30
Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок399 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется закопипастить 2 небольших интернет-магазина дверей контентом с сайтов-близнецов.

Собсно требуется скопировать контент с этих сайтов:

1) http://www.dveri-vmir.ru

2) http://dveriosb.ru

Сроки особо не горят, но хотелось бы не затягивать.

Оглашайте свои сроки и бюджет.

12 лет назад
yad0ff
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
barsikus007
Артём 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$1
7 дней
Данный исполнитель расстроил по итогу работы. 1-й сайт заполнил практически без проблем, есдинственное замечание - постоянно пытался вытянуть денег. 2-й сайт взял на заполнение, я согласился на увеличение ставки + небольшой бонус сверху. Исполнитель начал работу, затем попросил бонус выплатить прямо сейчас (сумма мелкая - 100 р.). Я выплатил, как только исполнитель получил деньги - тут же было заявлено: "Я не буду заполнять, повышайте ставку". Потом что-то стал юлить, торговаться. По итогу, с данным исполнителем работать расхотелось напрочь. Всем, кому нужно быстро, качественно и недорого выполнить заполнение копипастом сайта - категорически не советую работать с данным человеком.
  • Похожие заказы

  • Размещение рекламы на форумах

    Здравствуйте, ищу исполнителя, который умеет размещать рекламу на форумах так чтобы ее потом не удаляли. В посте должны быть анкоры, список предоставлю исполнителю. Рекламировать надо http://nazivka.com/. Каждый пост должен быть красивым и развернутым, на каждом ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Формирование базы данных.

    $100

    Необходимо собрать базу совместимости акб и зарядок для ноутов. 33 центра за строку, или доллар за три. нужно несколько подрядчиков - большой объем! источник наглядный, подробности icq 11 шесть 071 5 О 9

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа с туристическими отзывами и форумами

    Работа с клиентскими (не b2b) туристическими отзывами. Участие в обсуждениях на тур. форумах, вопросах/ответах. Основные ресурсы - туры, отзыв, айда, топхотелс, вотпуск, туризм, турхит, травел.маил.ру и др. Вы регистрируетесь на данных ресурсах и размещаете сообщения. ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    Необходимо наполнить интернет-магазин товарами копипастом. Есть исходный сайт, скопировать оттуда название, цену * на наш коэффициент, описание, проставить размеры, производителя, 3 фотографии. Вставить эти данные в соответствующие разделы нашего магазина. Порядка 300 позиций. Ваши цены за одну позицию ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Контент для интернет-магазина

    $130

    В магазин детской одежды сделанном на Shop-Script надо выставить новую коллекцию. Есть прайс-лист от поставщиков, схематичные изображения товаров, надо создать новые разделы на сайте и добавить туда товары. При этом разобраться по картинке к ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад