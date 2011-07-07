Заполнить контентом 2 магазина

Данный исполнитель расстроил по итогу работы. 1-й сайт заполнил практически без проблем, есдинственное замечание - постоянно пытался вытянуть денег. 2-й сайт взял на заполнение, я согласился на увеличение ставки + небольшой бонус сверху. Исполнитель начал работу, затем попросил бонус выплатить прямо сейчас (сумма мелкая - 100 р.). Я выплатил, как только исполнитель получил деньги - тут же было заявлено: "Я не буду заполнять, повышайте ставку". Потом что-то стал юлить, торговаться. По итогу, с данным исполнителем работать расхотелось напрочь. Всем, кому нужно быстро, качественно и недорого выполнить заполнение копипастом сайта - категорически не советую работать с данным человеком.