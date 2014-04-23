Заполнить лендинг на чистом html товарами

Доброго.

Нужно заполнить лендинг на html - http://key1980.ru/d/ , добавить товары и отзывы.

Подробное тз в приложении. Картинки на входе надо будет ресайзить. Нужно, чтобы все смотрелось красиво.

Сделать нужно сегодня до вечера. Указывайте, пожалуйста, цены!