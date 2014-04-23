Заполнить лендинг на чистом html товарами

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки150 просмотров
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Доброго.

Нужно заполнить лендинг на html - http://key1980.ru/d/ , добавить товары и отзывы.

Подробное тз в приложении. Картинки на входе надо будет ресайзить. Нужно, чтобы все смотрелось красиво.

Сделать нужно сегодня до вечера. Указывайте, пожалуйста, цены!

HTML
10 лет назад
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Alex27021993
Александр 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все отлично! Помог не только с задачей из задания, но и еще с частью текущих. Проблем никаких, сроки выдержаны. Александр, спасибо!
Спасибо за сотрудничество. Приятно работать с такими заказчиками! Рекомендую!
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