Заполнить раздел сайта

Нужно заполнить портфолио на сайте. Сайт на дле, все легко и понятно, особых знаний не нужно.

Нужно перенести портфолио, с одного сайта на другой. сделать по 3 скриншота с сайтов для каждой работы с помощью ScreenGrab в FireFox.

В тех работах, где нет описания нужно зайти на сайт и скопировать информацию о компании и вставить в описание.

Работ не много. Оплата по факту выполнения.

Сайт с которого нужно перенести портфолио http://pablomartinez.ru/portfolio/

Пишите цену и сроки выполнения. Всем спасибо.