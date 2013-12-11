Заполнить разделы сайта

Добрый день.

Требуется заполнить сайт. http://italidom.ru/page.php - это ссылка на основной сайт

Необходимо внести товары в раздел Гостинные Классика по фабрике Camelgroup (все это выбирается через админку)

Для оценки работы высылаю контент по первой части работы: https://www.dropbox.com/s/mna9fjqz31ga3yx/Camelgroup.rar

Пожалуйста, пишите примеры ваших работ и цену за час. Так как это первый кусочек работы из многих десятков, который я планирую передать.