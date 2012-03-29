Заполнить сайт товарами

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Необходимо заполнить сайт товарами. Движок самописный; админка простая.

- Заголовок

- Цена

- Описание

- Две картинки

Все данные находятся на сайте-партнёре. То есть нужен просто копипаст.

На данный момент необходимо добавить примерно 200-300 товаров.

Интересует цена за позицию.

12 лет назад
odinochka2014
Юлия 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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