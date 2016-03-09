Здравствуйте. Требуется заполнить форум. Тематика - отзывы о работе организаций в Украине На форуме представлены все области Украины, города Украины. В каждый город следует занести организации которые перечислены ниже: ...
Заполнить "товары" вконтакте
Есть интернет магазин http://luxurytextile.ru/ нужно все имеющиеся товары перенести в ВК в раздел "Товары" добавив при этом фотографии, название описание и цену. Напишите сразу цену за единицу.
Заявки фрилансеров
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