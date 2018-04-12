Заполнить товарные позиции на modx

Всем привет. Нужен ответственный исполнитель, который возьмёт на себя небольшую рутину, по заполнению товарных позиций на сайте https://goo.gl/vzwfCu

На данный момент нужно заполнить только 1 раздел — промышленная химия. Контент есть в документе и на сайте https://goo.gl/ZjjmMz