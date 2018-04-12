Заполнить товарные позиции на modx

1 рубль = 1 позиция с сайта. Нужно поправить название как в прайсе поставщика + занести артикул товара на сайт и отметить в прайсе эту позицию зеленым цветом. Очень простое задание. Желающие напишите ваш скайп для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Нужен ответственный исполнитель, который возьмёт на себя небольшую рутину, по заполнению товарных позиций на сайте https://goo.gl/vzwfCu
На данный момент нужно заполнить только 1 раздел — промышленная химия. Контент есть в документе и на сайте https://goo.gl/ZjjmMz
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